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Харьков признали самым инновационным городом в Украине

Харьков признали самым инновационным городом в Украине

Город Харьков признан лучшим инновационным городом Украины по версии экспертов «Kyiv Smart City Forum 2018».

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, 31 октября награду в номинации «Лучший инновационный город Украины» в рамках форума «Kyiv Smart City Forum 2018» вручили директору Департамента регистрации Харьковского городского совета Олегу Дроботу. 

Как отметили в горсовете, форум «Kyiv Smart City Forum 2018» - одно из главных событий Восточной Европы, посвященных популяризации smart city-технологий и внедрению инновационных решений в городах.

В нем участвуют более 1,2 тысячи участников, среди которых - опытные специалисты и эксперты в сфере развития города и внедрения современных smart-технологий в городскую инфраструктуру.

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