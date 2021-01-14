Харьковчан хотят привлечь к реформированию ЖКХ

В городе создадут районные общественные советы по развитию и реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Соответствующее поручение главам районных администраций дал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Кроме того, Игорь Терехов поручил создать интерактивную карту Харькова, на которой будут отображены все дома ЖК, ЖСК и ОСМД.

“Также на карте будет отображаться рейтинговая оценка этих домов, начиная от их тарифов – и до перечня услуг, которые ими предоставляются. Чтобы жители понимали, что предоставляется, за какие деньги и соответствует ли качество услуг их стоимости”, – отметил Игорь Терехов.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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