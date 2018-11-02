Харьковчан приглашают на всеукраинский радиодиктант

Акция запланирована на 9 ноября, с 11.00 до 12.00. Сам диктант начнётся в 11.30. Его будет транслировать UA: Українське радіо. Харків, которое вещает на частоте 67,13 МГц УКВ-диапазона.

С 11.00 до 12.00 трансляцию также будут вести «UA: Перший« и «UA: Культура».

С 12.00 до 13.00 журналисты UA: Українське радіо. Харків будут вести прямой эфир из аудитории ХНУ им. Каразина, где будут общаться с участниками диктанта.

«Диктант длится 20 минут, текст ежегодно оригинальный, создаётся специально: он состоит из 100-120 слов и не содержит авторских знаков или противоречивых орфограмм», — рассказывают организаторы акции.

На диктант приглашают всех желающих: кто хорошо знает украинский язык и кто только начинает его учить. Можно писать его дома, на работе или в другом удобном месте, а можно прийти в Харьковский национальный университет им. Каразина. Акция пройдёт в центральном корпусе на пл. Свободы, 4, в Большой химической аудитории (правая сторона, 10-й этаж). Вход свободный, дорогу подскажут волонтёры.

С собой нужно взять лист бумаги и ручку.

Все желающие смогут прислать диктант в рукописном виде для проверки по обычной или электронной почте (скан или фото текста) на адрес «Украинского радио». Также можно дождаться публикации текста — он будет доступен через сутки на сайте «Украинского радио» и в соцсетях — и проверить свою грамотность самостоятельно.

Диктанты после проверки не возвращаются и «оценки» не оглашаются. Но тем, кто сделает ни одной ошибки, обещают вознаграждение.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины