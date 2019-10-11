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Харьковчан призывают добровольно сдавать оружие

Харьковчан призывают добровольно сдавать оружие

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, с начала месяца в Немышлянский отдел полиции жители района сдали 7 единиц гладкоствольного оружия, а также тротиловую шашку.

Каждую единицу сданного оружия и спецсредств работники полиции проверяют по соответствующим учетам о возможности ее похищения, потери или причастности к совершению преступлений, а также проводится экспертиза на общее техническое состояние.

Напоминаем, что граждане, которые в течение октября добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов и спецсредств, будут освобождены от уголовной ответственности.

Агентство Телевидения Новости

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