Харьковчан зовут считать бобров

В национальном парке "Слобожанский" (Харьковская область) 26 ноября - 1 декабря проведут подсчет бобров. Об этом сообщили организаторы. Принять участие в мероприятии приглашают волонтеров.

Бобер создает экосистемы, поддерживает биоразнообразие, влияет на гидрологический режим водоемов. Из-за разрушения мест обитания, загрязнения водоемов, изменения климата, жизнь бобров может оказаться в опасности. Поэтому важно каждый год проводить учеты и наблюдать за состоянием их популяции, – говорится в сообщении.

Волонтеры будут жить на территории парка-памятника садово-паркового искусства "Натальевский" в помещении НПП "Слобожанский". Предварительная запись обязательна по онлайн-форме. Консультации по тел. 068-51-15-736, n_brusentsova@ukr.net - Natali Brusentsova.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»