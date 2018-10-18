Харьковчане активно голосуют за проекты бюджета участия

Почти семь тысяч жителей города отдали свои голоса за проекты в рамках бюджета участия, который внедряется в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на проектного менеджера «Портала харьковчанина» Андрея Джмиля.

По его словам, из 305 поданных проектов на бюджет участия были отобраны 167. Также он сообщил, что стартует флешмоб «Харьков голосует», где все желающие смогут разместить в соцсетях яркие посты о голосовании, тем самым вовлекая харьковчан в процесс распределения средств в рамках бюджета участия.

Напомним что, отдать свой голос за проект в рамках бюджета участия можно на «Портале харьковчанина» в разделе «Инициативы». Кроме того, проголосовать в центрах предоставления административных услуг города. Голосование завершится 31 октября.

Агентство Телевидения Новости