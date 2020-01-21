Харьковчане будут получать отдельные квитанции за доставку газа

С января потребители газа города Харькова будут получать два счета: один за газ от поставщика природного газа, второй - за его распределение-доставку от АО «Харьковгоргаз». Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как сообщили на предприятии, в 2020 году решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, со счетов удалена плата за распределение природного газа.

Стоимость услуг по доставке газа исключена из общего счета и выставлена ​​отдельной квитанцией.

Таким образом, потребители смогут увидеть, кому и за какие услуги платят деньги. Ранее стоимость доставки газа указывалась отдельной строкой в ​​общем счете. Разделение платежек состоится на территории всей страны.

Стоимость доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента и зависит от использованного им объема газа в прошлом газовом году (с 1 октября по 30 сентября).

Ежемесячный платеж за доставку рассчитывается так: индивидуальный объем использованного газа делится на 12 частей и умножается на действующий тариф на доставку газа (с 1 января - 0,36 грн (с НДС).

Например, потребитель со счетчиком использовал 80 куб м. газа в год, делит эту сумму на 12 месяцев, умножает на действующий тариф 0,36 грн. и получает 2,39 грн (с НДС) в месяц.

Ежемесячная плата за доставку природного газа для потребителей, которые используют ресурс только для приготовления пищи, т.е. с газовой плитой, без счетчика, составит 1,18 грн на одного человека в месяц.

«Потребитель может оплатить доставку одним платежом заранее, за несколько месяцев. Таким образом, он уменьшит расходы на комиссию банка при проведении платежей. По условиям типового договора, стоимость услуг по доставке газа бытовой потребитель должен оплачивать до 20 числа месяца, в котором предоставляются услуги, на основании счета АО «Харьковгоргаз», - отметили на предприятии.

Агентство Телевидения Новости