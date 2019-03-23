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Харьковчане должны сотни миллионов за газ

Харьковчане должны сотни миллионов за газ

Около 160 тыс. семей Харьковской области в марте получат субсидию на газ деньгами.

Об этом сообщили в ООО "Харьковгаз сбыт". Средства необходимо направить на оплату потребленного в феврале 2019 года газа. В случае экономного использования газа часть субсидии останется в распоряжении потребителя.

Но при задолженности за газ органы социальной защиты прекращают начисления субсидии. Поэтому для получения денежной государственной помощи необходимо оплатить существующие долги. По состоянию на 1 марта 2019 г. в Харьковской области задолженность субсидиантов за использованный газ составляет 340 млн. грн., - сообщили в компании.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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