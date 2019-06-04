Харьковчане жалуются на военкомов, которые похищают призывников

Камил Алиев утверждает, что его похитили неизвестные, представившиеся работниками военного комиссариата, а потом еще и держали несколько дней сначала в райвоенкомате, а затем и на областном сборном пункте. По словам Камила, задержали его с товарищем у его дома.

Камил Алиев, пострадавший

Их было 7-8 человек, друг вообще говорит, что 9. Они нас догнали, другу порвали куртку, начали нас толкать, меня начали толкать тоже. Мы просили их действовать по закону, хотя бы представиться. Что они сотрудники военкомата, мы узнали через 2 минуты, так сказать, "диалога". Друга отпустили, а меня забрали в Индустриальный военкомат

По словам адвоката Камила, действия этих неизвестных лиц подпадают под 146-ю статью Уголовного кодекса – «Похищение человека».

Евгений Рияко, адвокат

В ситуации с Камилом мы подготовили заявление в военную прокуратуру и в местное отделение полиции о возбуждении уголовных дел - одна статья квалификация этих действий подпадает под статью 146 Уголовного кодекса.

Сегодня у сборного пункта собрались те, кто утверждает, что они пострадали от рук военкомов и их родственники.

Здесь и Артем Скрынник. Парень уже был героем одного из сюжетов АТН. Он говорит, что отпустили его как раз после выхода сюжета в эфир, до того на сборном пункте он просидел неделю.

Артем Скрынник, пострадавший

Выходим на пробежку в 7 утра, бегаем, а потом ждем. Сидим, ждем на «курилке» весь день. На этой «курилке», на улице как бы. Спальни... там такие большие кубики, человек на 80, двухъярусные кровати, матрасов никаких там не было.

Артем говорит - кормят призывников три раза в день, вполне прилично, но это касается тех, кто находится на пункте долго.

Камилу не повезло - ему есть не давали вообще почти сутки. И это - не единственное, чем ужаснули его условия на сборном пункте.

Камил Алиев, пострадавший

Об условиях надо сказать отдельно: они ужасные - что касается душа, туалета, мест для сна, питания. Впервые поел я после похищения почти через сутки. Касательно спальных мест - мы спали на плоских поверхностях, без постельного белья, только одеяло было, при этом, видно, его не стирали никогда, оно полусгнившее. Кого-то тошнит, кто-то не может есть - с болезнями, с диагнозами, у кого-то язва, у кого-то что-то еще. Парней не отпускают за справками.

Узнав о ситуации с Камилом, с ним связываются правозащитники ООН и ОБСЕ. По просьбе парня они приезжают в сборный пункт, чтобы пообщаться с родственниками тех, кто там сейчас находится.

Евгений Рияко вместе с Камилом теперь занимаются делами всех, кто утверждает, что их похитили. В этом деле у них уже сформировался определенный алгоритм действий.

Евгений Рияко, адвокат

Если первые двое суток было достаточно вызова полиции и какого-то общественного резонанса, но по состоянию на сегодняшнее утро это уже не работало. Но при помощи адвокатов потерпевшие начали жаловаться в суды. Начали назначать такие дела день в день к слушанью, вызывать второй стороной линию комиссариата и прокуратуру, и - о чудо! - почему-то сразу это подействовало.

А в военкомате комментарий на камеру об этом и других случаях сегодня дать не смогли - говорят, что у них много дел - и призывная кампания, и патриотическое воспитание, и помощь бойцам АТО.

По телефону заместитель военного комиссара области Александр Томашевский отвечает, что если говорить именно о Камиле, то парню сегодня исполняется 20, и он все-таки подлежит призыву.

А Юрий Калгушкин , сам военный комиссар, обещает разобраться во всем и наказать виновных - и тех, кто незаконными путями выполняет план по призыву, и тех, кто от него уклоняется.

А вот в полиции обещают - по всем случаях участия полицейских в безосновательных принудительных действиях по отношению к гражданам призывного возраста будут проведены служебные расследования, и о любых подобных правонарушениях они советуют сообщать по телефону 102.





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