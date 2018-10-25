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Харьковчане массово обзаводятся ID-картами

Харьковчане массово обзаводятся ID-картами

Около 50 тыс. обращений харьковчан по поводу получения паспорта гражданина Украины в виде ID-карты поступило в центры предоставления административных услуг за девять месяцев 2018 года.

Как сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская, больше всего обращений зафиксировано в Региональном центре услуг и "Прозрачных офисах" Шевченковского и Киевского районов.

Она также напомнила, что Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты. Согласно им, с 1 ноября граждане могут обменять паспорт старого образца на паспорт с бесконтактным электронным носителем (ID-карта) по своему желанию в любое время. "Но законодательством не предусмотрена обязательная замена паспорта в виде книжки на ID-карту",- подчеркнула Китайгородская.

Она отметила, что, если гражданин при достижении 25-ти и 45-летнего возраста на протяжении месяца не обратился в центр предоставления административных услуг либо в территориальное подразделение миграционной службы для вклеивания фото в паспорт в виде книжки, то по истечении этого срока паспорт старого образца подлежит обязательной замене на ID-карту.

С полным перечнем необходимых документов для обмена паспорта гражданина Украины старого образца на новый - ID-карту, можно ознакомиться на официальном сайте Центра предоставления административных услуг. Там же можно воспользоваться услугой "Предварительная регистрация в очереди", выбрав удобный день и время для посещения.

За замену или обновление паспорта уплачивается административный сбор в размере 279 грн при изготовлении в течение 20 рабочих дней и 366 грн при изготовлении за 10 рабочих дней. Первый паспорт гражданина Украины для лиц, достигших 14-летнего возраста, выдается бесплатно.

Напомним, что введение паспорта в форме ID-карты в Украине началось в январе 2016 года, и до этого времени паспорта нового образца выдавали только в случае обмена паспорта вместо утраченного или похищенного, а также лицам, которые достигли 14-летнего возраста и оформляют паспорт впервые.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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