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Харьковчане могут звонить в диспетчерскую водоканала бесплатно с любых номеров

Харьковчане могут звонить в диспетчерскую водоканала бесплатно с любых номеров

Харьковчане могут звонить в аварийно-диспетчерскую службу КП «Харьковводоканал» по единому короткому номеру - 15-33, который доступен бесплатно для всех мобильных операторов и стационарных телефонов.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на заместителя директора Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Алексея Кучеревского.

По его словам, мобильные операторы получили соответствующие разрешения на использование в Харькове короткого номера 15-33. Звонки осуществляются бесплатно с телефона любого оператора мобильной или стационарной связи. Единый номер работает круглосуточно и является многоканальным. При этом для удобства абонентов и с целью улучшения качества обслуживания все разговоры по этому номеру будут записаны. 

«На короткий номер вы можете передать заявку на ремонт внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения, по поводу отсутствия воды, уточнить состояние вашего лицевого счета и решить любые вопросы, связанные с работой предприятия. Также просим вас звонить, если вы увидели порывы на сетях водоснабжения или открытый люк. Звонок поступает в общую диспетчерскую, а затем распределяется по профильным службами предприятия в зависимости от характера обращения абонента. После выполнения заявки абоненту перезванивают и уточняют информацию о качестве и результате выполнения обращения», - сообщил он.

Кроме того, прежние номера аварийно-диспетчерской службы «Харьковводоканала»: 712-08-40, 704-14-46, 704-14-47, 704-14-48, будут работать до 1 апреля. Харьковчане, которые позвонили на эти номера, будут автоматически переадресованы на 15-33.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: вода, ЖКХ

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