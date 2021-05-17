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Харьковчане первые в Украине получили возможность регистрировать место проживания онлайн

Харьковчане первые в Украине получили возможность регистрировать место проживания онлайн

Электронная регистрация места жительства с сегодняшнего дня, 17 мая, стала доступной для жителей города Харькова.

Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, для пилотного запуска и теста этого сервиса был выбран именно Харьков, поскольку именно здесь была проведена большая работа по развитию и модификации реестра территориальной громады и его интеграции с государственными реестрами.

Получить услугу можно на портале или в приложении «Дія». Для этого необходимо иметь паспорт в виде ID-карты, заполнить заявление и оплатить административный сбор в размере 13,6 грн.

Владельцы бумажных паспортов пока не могут стать или сняться с регистрации места проживания онлайн, но планируется, что в будущем эта услуга станет доступной и для них.

Агентство Телевидения Новости

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