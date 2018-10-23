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Харьковчане предлагают создать единый центр для прохождения медкомиссий - петиция

Харьковчане предлагают создать единый центр для прохождения медкомиссий - петиция

Харьковчане просят городских чиновников создать единый центр для прохождения медкомиссии для сдачи экзаменов на водительские права, для получения разрешения на оружие либо на работу и т.д.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«Сегодня для того, чтобы получить, к примеру, водительские права, необходимо объездить чуть ли весь город для получения сертификатов, после чего мучительно выстоять в очереди районной поликлиники в кабинет медкомиссии, работающей пару раз в неделю на протяжении двух-трех часов», - жалуется автор петиции.

По мнению харьковчанина, это вызывает неудобства для получающих справки, связанные с тратой времени и возможные случаи коррупции в самих автошколах для решения вопроса о получении прав. 

Кроме того, как считает автор петиции, медсправки получают не всегда пригодные для вождения автотранспорта люди. 

«Создание единого центра может привести к сокращению времени получения справки максимум до одного дня из-за того, что все службы будут находиться в одном месте, снижению очередей и ликвидации коррупции в автошколах как таковой», - говорится в петиции.

«Думаю, многие кто столкнулся с этим вопросом, поддержат», - написал харьковчанин.

Сбор подписей под петицией стартовал 22 октября.

На данный момент инициативу поддержали несколько человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей за 90 дней.

 

Агентство Телевидения Новости

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