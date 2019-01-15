Харьковчане предлагают убрать с городских памятников флаги - петиция

Харьковчане предлагают убрать с памятников и культурных объектов города флаги и посторонние предметы.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«Остатки "флагово-красочной войны" 2013-15 годов до сих пор присутствуют на харьковских достопримечательностях. На Зеркальной струе, Основателям Харькова, Солдату и прочих», - говорится в тексте петиции.

По мнению ее автора, это принижает ценность флага как символа государства и не соответствует духу и стилю памятников, которые не предусматривают размещения дополнительных деталей.

«Предлагаю запретить размещение флагов везде, кроме специальных флагштоков и креплений на зданиях», - пишет харьковчанин.

Сбор подписей под петицией стартовал вчера, 14 января.

На данный момент ее поддержали 24 человека.

Чтобы петицию рассмотрели в горсовете, для этого ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

Агентство Телевидения Новости