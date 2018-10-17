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Харьковчане продолжают добровольно сдавать оружие (ФОТО)

Харьковчане продолжают добровольно сдавать оружие (ФОТО)

С начала проведения месячника добровольной сдачи оружия от уголовной ответственности освобождены 87 граждан

На сегодня в полицию Харькова и области сдано 725 боеприпасов, 53 спецсредства, 132 снаряда, 35 гранат и 10 запалов к ним. Об этом сообщают в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.

С 1 октября граждане добровольно принесли в полицию 271 единицу оружия, из них 138 гладкоствольного охотничьего оружия, 98 нарезного армейских образцов, 13 нарезного охотничьего, 18 холодной и 3 самодельной. 40 газовых пистолетов и револьверов, и 13 пистолетов и револьверов для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.

В полиции напоминают, что добровольная сдача огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов освобождает от уголовной и административной ответственности.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ксения Ручка

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