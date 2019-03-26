Харьковчане просят установить светофор и видеокамеры возле канатной дороги - петиция

Установить светофор и камеры видеонаблюдения возле канатной дороги по улице Отакара Яроша просят установить харьковчане городских чиновников.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

По мнению автора петиции, светофор на пешеходном переходе возле выхода канатной дороги по ул.Отакара Яроша необходим, так как улица на данном участке довольно широкая, и пешеходам, особенно детям и родителям с колясками, там небезопасно из-за быстро движущегося транспорта.

Также автор петиции считает, что на данном участке нужны также и камеры видеонаблюдения за этим пешеходным переходом из-за регулярных ДТП.

Сбор подписей под петицией стартовал 25 марта.

На данный момент ее поддержали полтора десятка человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей за 90 дней.

Агентство Телевидения Новости