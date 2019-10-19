Харьковчане смогут следить за работой коммунальщиков онлайн

В Харькове планируют внедрить систему мониторинга работы сферы ЖКХ. Как сообщили в мэрии, она позволит следить за работой всех городских служб онлайн.

Проект "Держборд мэра" презентовали консультанты Фонда развития городов Украины 18 октября. Как сообщил эксперт Владислав Шалений, такую систему можно внедрить в любую сферу жизнедеятельности города, включая мониторинг за электронной очередью в детский сад, безопасность города.

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что эта система позволит оптимизировать работу коммунальных служб и повысить качество услуг.

Благодаря такому программному обеспечению можно будет отслеживать заявки харьковчан, которые поступают в службу "15-62", и как коммунальщики реагируют на пожелания людей, - сообщил первый вице-мэр

Он отметил, что для Харькова будет актуально получать информацию о подключении к теплу детских садов, школ и жилых домов. Вице-мэр поручил руководству Департамента регистрации и цифрового развития горсовета разработать техническое задание с актуальными запросами, на основе которого будет реализован проект "Держборд мэра Харькова".

Источник: sq.com.ua

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