Харьковчане смогут следить за работой коммунальщиков онлайн
В Харькове планируют внедрить систему мониторинга работы сферы ЖКХ. Как сообщили в мэрии, она позволит следить за работой всех городских служб онлайн.
Проект "Держборд мэра" презентовали консультанты Фонда развития городов Украины 18 октября. Как сообщил эксперт Владислав Шалений, такую систему можно внедрить в любую сферу жизнедеятельности города, включая мониторинг за электронной очередью в детский сад, безопасность города.
Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что эта система позволит оптимизировать работу коммунальных служб и повысить качество услуг.
Благодаря такому программному обеспечению можно будет отслеживать заявки харьковчан, которые поступают в службу "15-62", и как коммунальщики реагируют на пожелания людей, - сообщил первый вице-мэр
Он отметил, что для Харькова будет актуально получать информацию о подключении к теплу детских садов, школ и жилых домов. Вице-мэр поручил руководству Департамента регистрации и цифрового развития горсовета разработать техническое задание с актуальными запросами, на основе которого будет реализован проект "Держборд мэра Харькова".
Источник: sq.com.ua