Харьковчане создали сайт, который поможет сделать Харьков чистым

Харьковские айтишники создали сайт и приложение, которые помогают людям избавляться от вторсырья и ненужных вещей.

О том, что заставляет пятерых энтузиастов тратить личные деньги на экологический проект, рассказал один из основателей стартапа Егор Куц.

Идея создания приложения с целью наладить связь между пунктами приема вторсырья и обычными людьми пришла в голову Егора Куц. По пути на работу он заметил лежащие неподалеку от пункта приема пластика бутылки и понял, что эту проблему можно решить. С этой идеей Куц и его коллега Александр Герасимов заняли первое место на внутреннем конкурсе IT-компании, сотрудниками которой на тот момент они были.

Позже команда расширилась и уже в составе пяти человек создала приложение: Егор Куц отвечает за идею и продвижение проекта, Дмитрий Глазунов разрабатывает обеспечение для системы Android, а Александр Герасимов – на IOS, Игорь Чепурной отвечает за написание кода для сервера, а Олег Бородай является менеджером проекта.

Название приложения тоже придумал Егор, Clewo – аббревиатура от словосочетания clear world. Позже, отталкиваясь от нее же, программист придумал слоган проекта: «Очисти мир – очисти себя».

– Преимущество приложения в гибкости: каждый человек имеет возможность разместить на карте пункт приема вторсырья. Например, обычные пользователи уже добавили пункты приема старых зонтов (Ивано-Франковск) и черно-белых фотографий (Изюм), – рассказывает молодой человек.

По словам Егора, изначально идея состояла в том, что люди будут на улице фотографировать подлежащие утилизации предметы и выкладывать снимки на карту. Однако со временем стало понятно, что пользователи более охотно избавляются от ненужных вещей, которые скопились у них дома.

– Вы просто открываете карту и благодаря фильтру ищете нужную вам вещь. Возможно, в соседнем доме человек совершенно бесплатно готов отдать то, в чем вы нуждаетесь. Вам не нужно тратить деньги на покупку и доставку. Достаточно просто связаться с человеком и забрать эту вещь, - рассказывает Егор про функцию реюза.

В ближайшее время разработчики планируют переделать сайт и приложение, в частности – добавить чат для пользователей. Среди амбициозных планов – создать "вейст-такси", которое будет вывозить подлежащий утилизации мусор из офисов.

– Мы не исключаем, что со временем для привлечения переработчиков разрешим людям требовать плату за сдачу больших партий вторсырья. Таким образом можно заинтересовать больше компаний, ведь им неудобно и невыгодно собирать по городу маленькие партии, – рассказал Егор.

Основатели Clewo нашли единомышленников среди компаний, которые занимаются вывозом вторсырья. Однако оказалось, что харьковчане крайне неохотно сдают мусор на утилизацию и не проявляют особого интереса к проблемам экологии.

В ответ на вопросы про прибыль программист шутит: «На баннерной рекламе в приложении заработали чуть больше доллара, огромные деньги». Тем не менее, опускать руки ребята не собираются. Они планируют активно развивать и продвигать свой проект, хотя у каждого из них помимо Сlewo есть основная работа.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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