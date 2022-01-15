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Харьковчане в 2022 году потеряют работу из-за роста цены на газ – Центр занятости (ВИДЕО)

Харьковчане в 2022 году потеряют работу из-за роста цены на газ – Центр занятости (ВИДЕО)

Тенденции на рынке труда в Харьковской области не дают поводов для оптимизма.

Об этом в программе «Информационный вечер» на телеканале Simon заявил директор Харьковского областного центра занятости Владимир Миненко. По словам специалиста, ситуация с ростом количества безработных, вызванная коронакризисом, в 2021 году стабилизировалась. Но полностью рынок труда не восстановился.

«В 2021 году ситуация стабилизировалась. Хотя все равно мы наблюдаем уменьшение работодателей – и количества работодателей, и вакансий, которые подают работодатели в Центр занятости. Эти показатели на 20% снизились. Мы можем говорить о том, что все равно экономика не вышла на нормальный ритм роста. К сожалению, количество вакансий об этом говорит», — отметил Миненко.

А в ближайшей перспективе рынок труда Харьковщины ждет новый удар.

«С декабря последовали другие тенденции, которые говорят о том, что большое количество производственных предприятий, прежде всего, испытывают проблемы с тем, что повышается цена на газ. Это вызывает сейчас у работодателей, людей и у нас определенную тревогу», — признался директор Харьковского областного центра занятости.

Так, с конца декабря в Центр дополнительно обратилось 11 предприятий – за получением финансовой помощи по частичной безработице. Такую помощь производственники получают в случае, если переводят людей на частичную занятость – часть зарплат компенсирует государство.

«Мы на 1-й квартал предусматриваем 19 млн грн на финансовую помощь таким предприятиям по частичной безработице. Это говорит о том, что на предприятиях есть проблема, определенная часть предприятий будет решать ее с помощью нашей службы. Я знаю предприятия, которые испытывают такие проблемы, но не обращаются к нам, они будут увольнять или отправлять в неоплачиваемые отпуска своих сотрудников, к сожалению», — прогнозирует Владимир Миненко.

Если говорить об ожидаемых тенденциях 2022 года, то пока перспективы – не радужные.

«Честно говоря, я не вижу таких возможностей по крайней мере сейчас, чтобы что-нибудь было лучше. Мы видим, что все идет только хуже и хуже, к сожалению. То есть к этим проблемам с коронокризисным явлением в экономике присоединилась цена на газ, все другие проблемы, которые не дают работодателю нормально работать. К сожалению, когда нормально не работает экономика, это соответственно отражается на рынке труда. Здесь зависимы все эти тенденции. Если что-то будет изменено в этих двух вопросах – либо с заболеваемостью коронавирусом, либо с ценой на газ, — может быть улучшение, но, к сожалению, пока мы этого не чувствуем», — сказал директор Харьковского областного центра занятости.

Источник: objectiv.tv

Автор: Оксана Горун

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