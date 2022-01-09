Харьковчане вышли на акцию в поддержку Казахстана

Сегодня, 9 января, возле палатки «Все для победы» прошел митинг солидарности с народом Казахстана.

Организатор мероприятия Борис Редин сообщил, что события, которые сейчас там происходят, похожи на те, что были на Майдане в Украине. По его словам, в такие моменты очень важна поддержка дружеских народов.

Підтримати боротьбу казахського народу потрібно. Адже вони ведуть боротьбу за свою свободу, як і ми за свою проти спільного ворога, що сидить у Кремлі. Їхня перемога – це і наша перемога. Важливо проводити такі заходи у Харкові. Ми прикордонне місто, що під зазіханнями Путіна та потенційно його військовим ударом.

В акции участвовали около 30 человек. Организаторы заверили, что не исключают повторного проведения такого мероприятия.

Агентство Телевидения Новости