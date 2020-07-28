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Харьковчане вышли на митинг в поддержку армии

До полутысячи человек приняли участие в акции "Защити армию, сохрани Украину!" Собрались, поскольку, по их мнению, договоренности о всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе разоружает украинскую армию. Кроме того, требуют от власти больше информации об уступках, на которые согласилась Украина.

"Защити армию, сохрани Украину!". Акция под таким названием состоялась в понедельник вечером в центре Харькова. Ее участники опасаются: из-за договоренности власти о всеобъемлющее прекращение огня Россия, которая развязала войну против Украины, становится наблюдателем. В то же время, Украину принуждают к переговорам с самопровозглашенными республиками, следовательно - к их признанию

ЯРИНА ЧАГОВЕЦ, волонтёр, участница акции:

І ми знаємо, що за сьогодні вже було не виконано домовленості, з тої сторони були обстріли  сьогодні, а наші хлопці сиділи в окопах і не могли відповісти , бо їм заборонено. А наш президент вірить там в якісь очі, в яких він бачить мир. Ніякого миру не буде, бо сторона російська за 6 років війни не виконала жодної домовленості і вони цього не зроблять

Люди пришли с государственными флагами. Скандировали лозунги в поддержку украинских военных.

АНДРЕЙ, участник акции:

Обурює неповага до громадян, до військових , армії. Вийшов тому що армія - наш захист і я не згоден з політикою, коли армію зневажають

В акции приняли участие более трехсот человек. Порядок охраняли шестьдесят полицейских. Нарушений общественного порядка не было.

Агентство Телевидения Новости

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