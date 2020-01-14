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Харьковчане заплатят за тепло на 23% меньше

Харьковчане заплатят за тепло на 23% меньше

За декабрь стоимость услуги по теплоснабжению в среднем уменьшилась на 23% и на 20,6% - по горячему водоснабжению. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. 

Как сообщил генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев, тариф не изменился, его устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

«Тариф, который действует на тепловую энергию в городе, был утвержден 1 января 2019 года. В нем стоимость газа, который мы покупаем для выработки тепловой энергии, составляет 6 тыс. 235,5 грн за 1 тыс. кубометров. В декабре ХТС купили газ по стоимости 4 тыс. 276,7 грн за тысячу кубометров. То есть мы купили газ на 31% дешевле, чем он заложен в тарифе», - сообщил директор предприятия.

Исходя из этого, был выполнен перерасчет стоимости услуг по отоплению и горячему водоснабжению на 23% и 20,6% соответственно.

«Стоимость газа в декабре уменьшилась для предприятия на 31%, а перерасчет сделали на 23% и 20%, потому что газ – одна из затратных частей, которая уменьшилась. Все остальные затраты: заработная плата, электроэнергия, холодная вода - остались на прежнем уровне, поэтому и перерасчет сделан на меньший процент, чем стоимость газа», - пояснил Сергей Андреев.

Он также сообщил, что в декабре сумма начисления за отопление для однокомнатной квартиры площадью 33 кв. м составила 998 грн вместо 1300 грн, для двухкомнатной квартиры 47 кв. м – 1422 грн вместо 1850 грн. На сайте предприятия размещен механизм расчета коэффициента и информация о том, как он применяется к начислениям за декабрь. Кроме того, нормативные начисления указаны в квитанциях.

«Внизу в квитанции расписано, какая сумма снята и каким образом она получилась», - добавил директор КП «ХТС».

Кроме того, как отметил Сергей Андреев, для квартир, где нет прибора учета и стоимость услуги рассчитывается по квадратным метрам, сделали перерасчет в связи с теплой погодой. 

Также генеральный директор ХТС подчеркнул, что перерасчет выполнен за декабрь исходя из стоимости газа и фактического потребления ресурса. В январе газ стоит чуть дороже, поэтому  стоимость услуг пересчитают по новым показателям.

«Это нормальные рыночные условия. В январе 2020 года газ на рынке стоит дороже. Если газ по факту получится меньше, чем заложен в тарифе, тогда тоже будет сделан перерасчет. Постановление Кабмина предполагает перерасчет стоимости услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения на весь отопительный период 2019-2020-годов», - сообщил Сергей Андреев. 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: ЖКХ, Тарифы

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