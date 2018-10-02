Харьковчанка пожаловалась мэру на охрану в школах - петиция

Харьковчанка пожаловалась городскому голове Геннадию Кернесу на то, что в связи с введением в Харькове проекта «Безопасная школа» ее, как и других родителей, не пропускает в школу к своему ребенку охрана, которая появилась в школе с начала учебного года.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

В частности, харьковчане жалуются на то, что отсутствует информация о том, имеют ли право родители заходить в школу, в какое время, и правомерен ли запрет охранника зайти в школу ребенку, если он опоздал и вынужден стоять целый урок на улице.

По мнению автора петиции, руководство школ в обязательном порядке должно предоставлять информацию о лицах, которые охраняют детей, а также опубликовать в открытом доступе перечень их служебных обязанностей.

«В связи с введением проекта у родителей учащихся школ отсутствует возможность ожидать руководство школы часами под дверью для уточнения интересующей их информации и вопреки ст.ст. 19, 29 ЗУ "О общем среднем образовании" родителям учащихся школы категорически запрещен вход в школу. Собственноручно подать в канцелярию школы какой-либо документ для получения интересующей информации и проставить отметку о вручении не представляется возможным, что на наш взгляд является неправомерным и незаконным», - говорится в тексте петиции.

Сбор подписей под петицией стартовал сегодня, 2 октября.

На данный момент ее поддержали несколько человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей за 90 дней.

Агентство Телевидения Новости