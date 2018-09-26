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«Харьковоблэнерго» грозит ограничить электроснабжение метро и «Горэлектротранссервиса»

«Харьковоблэнерго» грозит ограничить электроснабжение метро и «Горэлектротранссервиса»Электроснабжение коммунальных предприятий «Харьковский метрополитен» и «Горэлектротранссервис» ограничат 26 сентября, сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго». Причиной назвали задолженность больше 35 миллионов гривен.

«Многочисленные обращения руководства АО «Харьковоблэнерго» к руководству коммунальных предприятий по восстановлению в соответствии с заключёнными договорами и действующим законодательством полных и своевременных расчетов не принесли положительного результата», — заявили в облэнерго.

Нехватка средств, добавляют энергетики, не даёт вести ремонтные работы и вовремя платить зарплату сотрудникам.   

Действия предприятий-должников в «Харьковоблэнерго» назвали «безответственными», а свои шаги — «решительными, но вполне законными».

В КП «Харьковский метрополитен» признали, что у предприятия действительно есть долги и пообещали перечислить часть суммы.

«У предприятия действительно есть задолженность перед АК «Харьковвоблэнерго». Она связана с тарифом, который не позволяет покрывать все расходы. На данный момент мы перечислим часть средств «Харьковоблэнерго», — прокомментировали в пресс-службе метрополитена.

Точные цифры в метро готовы назвать только после официального запроса.

Руководство метрополитена обещает, что подземка будет работать в штатном режиме, и на перевозку пассажиров ситуация не повлияет.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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