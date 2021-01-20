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Харьковщина лидирует по росту цен

Харьковщина лидирует по росту цен

В декабре 2020 года потребительские цены в Харьковской области выросли по сравнению с ноябрем на 0,5%, а с начала года — на 5,2%. Это больше, чем в целом по Украине.

Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков в декабре увеличилась на 0,9%, сообщает ГУ статистики в Харьковской области. Больше всего (на 8,3% и 7%) подорожали яйца и овощи. На 1,1–4,4% выросли цены на сахар, подсолнечное масло, макаронные изделия, кисломолочную продукцию, другие молочные продукты, масло, молоко. На 0,3–1% подорожали говядина, продукты переработки зерновых, рыба и продукты из рыбы, а также сыр и творог, сало, рис. В то же время на 0,3–2,9% подешевели мед, фрукты, безалкогольные напитки, свинина, хлеб.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,2%.

Одежда и обувь подешевели на 5%, в частности обувь — на 7,9%, одежда — на 2,7%.

Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошел за счет повышения платы за аренду жилья на 2,6%.

Цены на транспорт выросли на 0,1% за счет подорожания топлива и масел на 2,5%. В то же время на 2,5% подешевели автомобили.

В целом по Украине индекс потребительских цен в декабре 2020 года составил 100,9 %, за весь год – 105%.

При этом средняя зарплата в Харьковской области, по данным Госстата, на 13,4% ниже среднеукраинского значения.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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