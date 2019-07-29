Харьковщина отправила в войска рекордное количество женщин-контрактников

Сегодня полторы сотни контрактников из Харькова и области пополнили ряды украинской армии. После учебных центров будут служить во всех родах войск, рассказывает Николай Шарий, заместитель областного военного комиссара. По его словам, по сравнению с прошлым годом, желающих служить в армии по контракту стало на треть больше. А в июле зафиксировали своеобразный рекорд - служить по контракту пошли 25 женщин.

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Собиралась как в поход с ночевкой, разве что без пищи. Маргарита Шовковникова - из Краматорска. Рассказывает: в армии хотела служить школы. Занималась боксом. С военной специальностью определилась.

Маргарита Шовковникова, контрактница (Краматорск)

Медсестра и вот эти связистки - это не для меня. Я прихожу сюда и мне предлагают – снайпером пойдешь? Я говорю – это моё, глаза загорелись – всё. Стрелять я умею. Думаю, если что – попаду. Парня нет пока, мне было проще, ничего не держит. Восемнадцать лет стукнуло, маму я особо не спрашивала. Пришла, говорю: меня взяли, она: ты надумала - хорошо, иди

Утром контрактники собираются во дворе областного военного комиссариата. Сегодня в армию отправляются полторы сотни людей. В военкомате проверят их личные дела. Выдадут проездные документы.

Сергей Матющенко из Краснокутского района. Контракт подписывает второй раз. Будет водителем в 93-й бригаде

Сергей Матющенко, контрактник

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В учебные центры контрактники поедут в сопровождении представителей военных частей. Учиться будут от 3-х месяцев до полугода. Об этом рассказывает Николай Шарий, заместитель областного военного комиссара. В этом году, в июле, поставили своеобразный рекорд, говорит он. В армию едут аж 25 женщин. Условия службы для них такие, как и для мужчин.

Николай Шарий, заместитель областного военного комиссара

Ми відправляємо як для підготовки механізованих підрозділів , так і для військ протиповітряної оборони, так і для Віськово -морських сил, і для сил спеціальних операцій. У нас рівні можливості як для чоловіків, так і для жінок. Жінка може опанувати будь яку спеціальність, починаючи від механіка водія до снайпера.

С начала года с Харьковщины служить поехали 1200 контрактников. Каждый год количество контрактников увеличивается на треть, говорит Шарий. Первый контракт заключается на три года. Средняя зарплата контрактника после учебного центра примерно 11 тысяч гривен.

Агентство Телевидения Новости