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Харьковщина презентует миру свои достижения

Харьковщина презентует миру свои достижения

Харьковщина презентует миру свои достижения В Харькове проходит Х Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы» — одно из крупнейших бизнес-событий Восточной Украины. Харьковщина становится центром международных встреч и авторитетным регионом в мировом сообществе, отметила в связи с этим председатель ХОГА Юлия Светличная.

29 сентября в Харькове собрались делегации из 35 стран мира, 18 из них - во главе с послами.

– 35 международных делегаций уже в Харькове. Страны-лидеры мировой экономики также на форуме - США, Китай, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Индия, Бразилия, Италия, Канада. Все топ-10 мировых экономик – в Харькове! Встречаем гостей, обсуждаем сотрудничество, согласовываем совместный план действий. Харьковщина становится центром международных встреч и авторитетным регионом в мировом сообществе! – говорит руководитель области Юлия Светличная.

В работе нынешнего форума принимают участие 18 чрезвычайных и полномочных послов иностранных государств — впервые в истории Украины в отдельный регион приедет такое количество руководителей дипломатических миссий. Кроме того, присутствуют мощные бизнес-делегации, которые сегодня ведут переговоры в кулуарах форума и работают на ряде крупных предприятий Харьковщины.

— В частности, к нам прибыли представители таких всемирно известных компаний, как японские Mitsubishi и Marubeni, южнокорейская Hyundai, французские Malteurop и Schneider Electric, швейцарская Nestle, которые уже объявили о намерениях расширить сотрудничество с Харьковской областью, – сообщил первый заместитель председателя Харьковского областного совета Виктор Коваленко. Возможностью для презентации себя миру Харьковщина обязательно воспользуется, считают эксперты. Потому что именно так область продвигает себя и Украину, рассказывая о своем потенциале, о уже действующих и обоюдовыгодных примерах кооперации и сотрудничества. Изюминкой харьковского форума всегда была направленность на практические результаты. Поэтому традиционно в рамках мероприятия ожидается подписание харьковскими предприятиями контрактов и меморандумов с иностранными и украинскими партнерами.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Автор: Ирина Стрельник

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