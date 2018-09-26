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Харьковщина расширяет сотрудничество с Италией – Светличная

Харьковщина расширяет сотрудничество с Италией – Светличная

25 сентября глава ХОГА встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Украине.

Открывая встречу, руководитель области отметила, что господин посол часто посещает Харьковскую область. Между нашим регионом и Италией налажено сотрудничество в различных сферах, и оно уже дает конкретные результаты.

«Безусловно, это открытие новых авиарейсов в Италию. Прямое авиасообщение не только помогает нашим землякам увидеть Италию, но и чрезвычайно важно для двусторонних отношений, – сказала Юлия Светличная. – Также отмечаю, что в 2017 году Италия стала 6-м торговым партнером Украины в мире по объему торговли и 3-м – по товарообороту. И в этом году сотрудничество только активизируется».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Украине, в свою очередь, подчеркнул, что с Харьковской областью Италия реализовала ряд совместных проектов. В частности, таким проектом стала конференция по астрофизике в Харькове, участниками которой стали ученые из Италии. Он отметил, что сотрудничество в сфере науки и образования будет продолжаться. Среди перспективных проектов – также проведение в Харьковской области мероприятий по презентации итальянской культуры и кухни.

«Мы также хотели бы сотрудничать в экономическом секторе. Хотим привлечь в регион больше итальянских инвестиций. Международный экономический форум, который пройдет в Харькове в конце недели, очень важен с этой точки зрения. Итальянская делегация будет, в частности, приедет директор нашей торговой палаты», – сообщил Давиде Ла Чечилия.

Подводя итоги встречи, глава ХОГА сообщила, что стороны достигли договоренности об активизации экономического и бизнес-диалога, которые предоставят возможность привлечения новых инвестиций и проектов на территорию Харьковщины.

«Мы обсудили реализацию новых проектов в медицинской сфере, будем договариваться об укреплении взаимоотношений между нашими научными учреждениями, а также медицинскими комплексами для обмена мнениями и наработками. Безусловно, будем продолжать сотрудничество в образовательной сфере. Культурные мероприятия с участием итальянской стороны также будут проходить в Харьковской области очень часто. До конца года договорились провести несколько таких мероприятий, которые будут сближать две наши культуры – украинскую и итальянскую», – сказала Юлия Светличная.

Источник: objectiv.tv

Автор: Нина Новикова

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