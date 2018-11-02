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Харьковская епархия УПЦ МП заявила о верности Московскому патриархату

Харьковская епархия УПЦ МП заявила о верности Московскому патриархату1 ноября в Харькове прошло собрание благочинных священников (помощников епископов в надзоре за церковными округами — ред.), настоятелей городских храмов и руководителей отделов Харьковской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Подробности встречи в пресс-службе Харьковской епархии УПЦ МП не описывали — дали лишь короткое резюме.

«На собрании обсуждались вопросы, связанные с жизнедеятельностью епархии, подготовкой к годовому собранию духовенства, а также актуальные вопросы, касающиеся жизни верующих Православной церкви на Слобожанщине. Собравшееся духовенство во главе с архиереем засвидетельствовали верность канонической Украинской православной церкви во главе с её предстоятелем Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием», — сказано в сообщении.

11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение по Украинской православной церкви: процедура предоставления автокефалии продолжается. Томос планируют получить после объединения церквей: Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и той части священников УПЦ Московского Патриархата, которая добровольно решит к ним присоединиться.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что государство будет уважать выбор тех, кто решит остаться в структуре Русской православной церкви.

15 октября РПЦ разорвала отношения с Константинополем.

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