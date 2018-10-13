Харьковская налоговая изменила график работы

Центры обслуживания плательщиков налогов (ЦОП) в Харьковской области не будут работать по субботам.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области. Работу по субботам отменили в связи с неэффективностью по всей Украине.

С понедельника по четверг ЦОП работают с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.00. Обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.

Кроме того, в последний день предельного срока представления отчетности, определенного пунктом 49.18 статьи 49 Налогового кодекса Украины (с учетом требований пункта 49.20 статьи 49 Налогового кодекса Украины), время работы Центров обслуживания плательщиков продлевается до 20.00.

Источник: sq.com.ua

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