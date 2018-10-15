Харьковская область передала Черниговской гуманитарную помощь.

14 тонн строительных материалов для восстановления зданий, пострадавших вследствие взрывов на военном арсенале, отправили 14 октября.

Мы связались с Черниговской областной администрацией, чтобы выяснить, какая помощь им сейчас нужна. Нам предоставили список строительных материалов, которые сейчас необходимы для восстановления пострадавшего от взрывов населенного пункта. С помощью предпринимателей Харьковщины мы собрали необходимые материалы, - рассказали в Департаменте ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА.

В частности, было отправлено 3 паллета шифера (315 шт), 3 паллета цемента и 2 паллета шпаклевки. В общем - 14 тонн груза.

Напомним, как сообщали в Черниговской ОГА, на арсенале хранения боеприпасов в пгт Дружба Ичнянского района 9 октября 2018 в 3 часа. 30 мин.возник пожар. По сообщению ДСНС, были эвакуированы более 12 000 человек.

9 октября состоялось заседание Харьковского областного штаба по чрезвычайным ситуациям облгосадминистрации, где было принято решение максимально помочь региону, который потерпел поражений от взрывов на военном арсенале.

Около 22 тонн продуктов и товаров первой необходимости было передано для эвакуированного населения пострадавшего региона предприниматели Харьковщины собрали уже 9 октября. Это мука, крупы, макаронные, мясные, хлебобулочные изделия, овощи, вода, сыр и др.

Источник: sq.com.ua

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