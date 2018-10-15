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Харьковская область передала Черниговской гуманитарную помощь

Харьковская область передала Черниговской гуманитарную помощь

Харьковская область передала Черниговской гуманитарную помощь.

14 тонн строительных материалов для восстановления зданий, пострадавших вследствие взрывов на военном арсенале, отправили 14 октября.

Мы связались с Черниговской областной администрацией, чтобы выяснить, какая помощь им сейчас нужна. Нам предоставили список строительных материалов, которые сейчас необходимы для восстановления пострадавшего от взрывов населенного пункта. С помощью предпринимателей Харьковщины мы собрали необходимые материалы, - рассказали в Департаменте ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА.

В частности, было отправлено 3 паллета шифера (315 шт), 3 паллета цемента и 2 паллета шпаклевки. В общем - 14 тонн груза.

Напомним, как сообщали в Черниговской ОГА, на арсенале хранения боеприпасов в пгт Дружба Ичнянского района 9 октября 2018 в 3 часа. 30 мин.возник пожар. По сообщению ДСНС, были эвакуированы более 12 000 человек.

9 октября состоялось заседание Харьковского областного штаба по чрезвычайным ситуациям облгосадминистрации, где было принято решение максимально помочь региону, который потерпел поражений от взрывов на военном арсенале.

Около 22 тонн продуктов и товаров первой необходимости было передано для эвакуированного населения пострадавшего региона предприниматели Харьковщины собрали уже 9 октября. Это мука, крупы, макаронные, мясные, хлебобулочные изделия, овощи, вода, сыр и др.

Источник: sq.com.ua

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Темы: харьков

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