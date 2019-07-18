Харьковская область полностью готова к проведению выборов - ОГА

Состояние подготовки к проведению внеочередных выборов народных депутатов Украины в Харьковской области рассмотрели на селекторном совещании 18 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Так, в совещании приняли участие представители силовых структур и руководителями районов и ОТГ.

Как отметил директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов, во всех силовых структурах региона создали ситуационные центры для обеспечения постоянного мониторинга и максимально быстрой реакции на любые угрозы и риски, которые могут возникнуть во время проведения выборов. Харьковская область в полном объеме готова к проведению внеочередных выборов народных депутатов, которые состоятся 21 июля.

На усиленный режим работы в области уже переведели пограничный отряд и пункты пропуска. В день выборов службу будут нести 1759 человек личного состава и 236 единиц техники областного управления ГСЧС Украины. По данным заместителя начальника ГУ Национальной полиции в Харьковской области Виталия Гузя, в период проведения выборов привлекут максимальное количество личного состава всех подразделений правоохранительной системы - это почти 9600 человек. В частности, 5500 правоохранителей будут нести службу непосредственно на избирательных участках.

Кроме этого, заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк напомнил о необходимости обеспечения беспрепятственного доступа к избирательным участкам для людей с особыми потребностями, а также - привлечения коммунальщиков к уборке агитации накануне выборов.

Агентство Телевидения Новости