Харьковская область попала в топ

Подсчитано количество издателей, изготовителей и распространителей печатной продукции. Об этом сообщили в Госкомтелерадио. Наибольшее количество издателей и распространителей зарегистрировано:

• в Киеве (2 979);

• Харьковской области (910);

• Днепропетровской области (403);

• Донецкой области (386);

• Львовской области (363);

• Киевской области.

В реестр внесены 7 тыс. 516 субъектов издательского дела (5 716 - юридические лица, 1 784 - физические лица). Из них 2 078 субъектов издательского дела занимается лишь издательской деятельностью, 680 - изготовлением издательской продукции, 432 - распространением издательской продукции. Остальные сочетают 2-3 вида деятельности в издательском деле.

Источник: sq.com.ua

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