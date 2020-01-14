Харьковская область попала в топ
Подсчитано количество издателей, изготовителей и распространителей печатной продукции. Об этом сообщили в Госкомтелерадио. Наибольшее количество издателей и распространителей зарегистрировано:
• в Киеве (2 979);
• Харьковской области (910);
• Днепропетровской области (403);
• Донецкой области (386);
• Львовской области (363);
• Киевской области.
В реестр внесены 7 тыс. 516 субъектов издательского дела (5 716 - юридические лица, 1 784 - физические лица). Из них 2 078 субъектов издательского дела занимается лишь издательской деятельностью, 680 - изготовлением издательской продукции, 432 - распространением издательской продукции. Остальные сочетают 2-3 вида деятельности в издательском деле.
Источник: sq.com.ua