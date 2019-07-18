Харьковские конструкторы разработали мобильный радиопеленгатор «Сектор» для армии. ФОТО

Харьковское «Центральное конструкторское бюро «Протон» разработало и изготовило мобильный вариант автоматизированного радиопеленгатора коротковолнового диапазона «Сектор Р-677».

Недавно станция успешно прошла приемо-сдаточные испытания и передана в украинской армии, сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

Радиопеленгатор «Сектор Р-677» в автоматическом режиме обнаруживает, осуществляет цифровую обработку и определяет направление источников радиоизлучения, в частности, радиостанций коротковолнового диапазона, регистрирует и анализирует параметры принятых радиосигналов.

В «Секторе», который разработан и изготовлен в тесной кооперации с другими предприятиями Концерна и частными украинскими компаниями, внедрены современные методы измерений и цифровой обработки радиосигналов. Для этой станции с учетом реального боевого опыта разработаны специальные алгоритмы программного обеспечения.

Благодаря этому «Сектор Р-677» позволяет эффективно выявлять работу всех современных (и перспективных) радиостанций коротковолнового диапазона. А несколько таких радиопеленгаторов, объединенных в единую сеть, могут определять местонахождение передатчика сигнала. Таким образом, есть возможность получить точные координаты центров связи, командных пунктов, расположение подразделений противника и другую важную информацию.

Фактически «Сектор» позволяет вести постоянное наблюдение за коротковолновыми радиостанциями противника с целью правильной оценки состояния его группировки, отслеживания перемещений и повышения активности.

Необходимо отметить, что станция «Сектор Р-677» применяется в реальных боевых условиях с 2014 года, но ранее она изготавливалась в стационарном варианте. «Сектор Р-677» получил высокую оценку командования и специалистов воинских частей, а начале 2015 года прошёл успешные Государственные испытания и был принят на вооружение.

Усовершенствованный «Сектор Р-677» сейчас изготовлен в мобильном варианте, за счет миниатюризации всех систем и широкому использованию современных цифровых технологий. Это позволило разместить «Сектор» на высокопроходном шасси и значительно уменьшить площадь, необходимую системе для развертывания.

Для начала работы «Сектора» необходимо только несколько часов, в то время как развертывание старых радиопеленгаторов занимало сутки и больше. Кроме того, система может работать полностью в автономном режиме, что обеспечивается работой установленного дизельного генератора.

Источник: sprotyv.info

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