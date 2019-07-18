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Харьковские конструкторы разработали мобильный радиопеленгатор «Сектор» для армии. ФОТО

Харьковские конструкторы разработали мобильный радиопеленгатор «Сектор» для армии. ФОТО

Харьковское «Центральное конструкторское бюро «Протон» разработало и изготовило мобильный вариант автоматизированного радиопеленгатора коротковолнового диапазона «Сектор Р-677».

Недавно станция успешно прошла приемо-сдаточные испытания и передана в украинской армии, сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

Радиопеленгатор «Сектор Р-677» в автоматическом режиме обнаруживает, осуществляет цифровую обработку и определяет направление источников радиоизлучения, в частности, радиостанций коротковолнового диапазона, регистрирует и анализирует параметры принятых радиосигналов.

В «Секторе», который разработан и изготовлен в тесной кооперации с другими предприятиями Концерна и частными украинскими компаниями, внедрены современные методы измерений и цифровой обработки радиосигналов. Для этой станции с учетом реального боевого опыта разработаны специальные алгоритмы программного обеспечения.

Благодаря этому «Сектор Р-677» позволяет эффективно выявлять работу всех современных (и перспективных) радиостанций коротковолнового диапазона. А несколько таких радиопеленгаторов, объединенных в единую сеть, могут определять местонахождение передатчика сигнала. Таким образом, есть возможность получить точные координаты центров связи, командных пунктов, расположение подразделений противника и другую важную информацию.

Фактически «Сектор» позволяет вести постоянное наблюдение за коротковолновыми радиостанциями противника с целью правильной оценки состояния его группировки, отслеживания перемещений и повышения активности.

Необходимо отметить, что станция «Сектор Р-677» применяется в реальных боевых условиях с 2014 года, но ранее она изготавливалась в стационарном варианте. «Сектор Р-677» получил высокую оценку командования и специалистов воинских частей, а начале 2015 года прошёл успешные Государственные испытания и был принят на вооружение.

Усовершенствованный «Сектор Р-677» сейчас изготовлен в мобильном варианте, за счет миниатюризации всех систем и широкому использованию современных цифровых технологий. Это позволило разместить «Сектор» на высокопроходном шасси и значительно уменьшить площадь, необходимую системе для развертывания.

Для начала работы «Сектора» необходимо только несколько часов, в то время как развертывание старых радиопеленгаторов занимало сутки и больше. Кроме того, система может работать полностью в автономном режиме, что обеспечивается работой установленного дизельного генератора.

Харьковские конструкторы разработали мобильный радиопеленгатор «Сектор» для армии. ФОТО

Харьковские конструкторы разработали мобильный радиопеленгатор «Сектор» для армии. ФОТО

Харьковские конструкторы разработали мобильный радиопеленгатор «Сектор» для армии. ФОТО

Источник: sprotyv.info

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Темы: впк, харьков

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