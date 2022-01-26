Харьковские пограничники отслеживают ситуацию на украинско-российской границе

Пропускные пункты «Журавлевка» и «Гоптовка» пограничники контролируют круглосуточно. Начальник Харьковского пограничного отряда Олег Ковальчук говорит, что ситуация на украинско-российской границе спокойная, но военнослужащие продолжают пристально следить за территорией.

Олег Ковальчук, начальник Харьковского пограничного отряда

За допомогою відеоспостереження, в першу чергу. Вся інша ділянка, яку не покриває відеоспостереження, здійснюється охороною прикордонними нарядами. Ми не бачимо, якихось нестандартних активних дій з боку суміжної держави.

Волноваться харьковчанам не стоит, ведь область полностью подготовлена и обеспечена системой дистанционного наблюдения, уверяет глава облгосадминистрации Олег Синегубов. Поэтому в случае агрессии со стороны России пограничники смогут оперативно передать информацию своим коллегам или предупредить о провокациях.

Олег Синегубов, глава ХОГА

Ситуація контрольована, в будь-яку мить інформація передається до штабу, до Служби безпеки України, до військових частин, і ми готові адекватно відреагувати на будь-які виклики.

А еще в облгосадминистрации говорят, что они планируют рассмотреть вопрос о выделении средств на нужды пограничной службы.

Агентство Телевидения Новости