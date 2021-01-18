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Харьковские школьники отлично выступили на международной олимпиаде по точным наукам

Харьковские школьники отлично выступили на международной олимпиаде по точным наукам

XVІ Международная олимпиада по математике, физике и информатике им. Жаутикова прошла с 7 по 12 января дистанционно в Казахстане.

Как отметили в Департаменте образования Харьковского городского совета, в олимпиаде ежегодно принимают участие команды учащихся 10-11 классов специализированных физико-математических школ из разных стран мира. В этом году ее участниками стали 1006 школьников из 21 страны, в том числе из Украины.

По результатам соревнований победителями стали 500 участников, среди которых - восемь харьковских школьников.

Так, ученики Харьковского физико-математического лицея №27 завоевали три золотые (Климентий Золотарев, Игорь Пылаев, Святослав Денисков), одну серебряную (Артем Уразовский) и одну бронзовую (Артем Пиковец) медали по математике, а также две бронзовые награды по физике (Дмитрий Захаров и Артем Сараев).

Кроме того, ученик Харьковского частного лицея «Профессионал» Валерий Гриненко стал серебряным призером по информатике.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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