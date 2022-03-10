Харьковские спасатели нуждаются в помощи жителей региона
Спасатели Харьковщины продолжают бороться с последствиями обстрелов города и области.
Как сообщили в пресс-службе областного ГСЧС, сегодня спасатели Харьковщины круглосуточно совершают десятки выездов на ликвидацию последствий обстрелов и бомбардировок. Однако для более оперативной и эффективной работы сотрудникам Службы по чрезвычайным ситуациям требуется помощь строителей, проектировщиков и волонтеров.
В частности, спасатели города просят организации и жителей предоставить для помощи разнообразную строительную технику, в первую очередь:
строительные и автокраны;
бульдозеры;
грейдеры;
тракторы;
самосвалы.
Наряду с этим, необходима помощь лиц, имеющих в пользовании работоспособное и готовое к использованию газосварочное оборудование.
Контакты для коммуникации 0505830199, Telegram, Viber.
Для безопасного проведения работ по разбору завалов спасателям необходимо как можно скорее следующие строительные материалы
сосновый брус 60х60 (50х50, 50х40) длиной 6 метров – 30 шт;
листы OSB, толщиной 8-10 мм – 20 шт.
Контакт для коммуникации 0988366836, 0667840927, Telegram, Viber.
Для проведения работ по тушению пожаров и спасению людей необходимы:
фонари;
радиостанции (диапазон 400 – 430 МГц);
сапоги пожарные специальные;
краги или перчатки.
Контакты для коммуникации 0996242332, 0979514273, Telegram, Viber.
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