Харьковские спасатели нуждаются в помощи жителей региона

Спасатели Харьковщины продолжают бороться с последствиями обстрелов города и области.

Как сообщили в пресс-службе областного ГСЧС, сегодня спасатели Харьковщины круглосуточно совершают десятки выездов на ликвидацию последствий обстрелов и бомбардировок. Однако для более оперативной и эффективной работы сотрудникам Службы по чрезвычайным ситуациям требуется помощь строителей, проектировщиков и волонтеров.

В частности, спасатели города просят организации и жителей предоставить для помощи разнообразную строительную технику, в первую очередь:

строительные и автокраны;

бульдозеры;

грейдеры;

тракторы;

самосвалы.

Наряду с этим, необходима помощь лиц, имеющих в пользовании работоспособное и готовое к использованию газосварочное оборудование.

Контакты для коммуникации 0505830199, Telegram, Viber.

Для безопасного проведения работ по разбору завалов спасателям необходимо как можно скорее следующие строительные материалы

сосновый брус 60х60 (50х50, 50х40) длиной 6 метров – 30 шт;

листы OSB, толщиной 8-10 мм – 20 шт.

Контакт для коммуникации 0988366836, 0667840927, Telegram, Viber.

Для проведения работ по тушению пожаров и спасению людей необходимы:

фонари;

радиостанции (диапазон 400 – 430 МГц);

сапоги пожарные специальные;

краги или перчатки.

Контакты для коммуникации 0996242332, 0979514273, Telegram, Viber.

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Новости портала «Весь Харьков»