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Харьковские тепловики повысят тарифы

Харьковские тепловики повысят тарифы

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила повышение тарифов КП "Харьковские тепловые сети" на отопление и горячую воду. Соответствующее решение Нацкомиссия приняла на заседании, которое транслировалось в прямом эфире на канале НКРЭКУ в YouTube.

Тариф на централизованное отопление установлен на уровне:

для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными счетчиками тепла — 1 тыс. 307 грн. 39 коп. за гигакалорию;

для абонентов жилых домов без счётчиков тепла — 33 гривны 44 копейки за 1 квадратный метр в месяц.

Тариф на горячее водоснабжение:

при условии подключения полотенцесушителей к системам горячего водоснабжения — 80 грн. 71 коп. за 1 кубометр;

без полотенцесушителей — 74 грн. 85 коп. за 1 кубометр.

Предложенные тарифы прошли общественные слушания. Замечаний не поступило. Основной вопрос, который касался изменения тарифов и корректировки, это изменение тарифов энергоресурсов, которые у нас находятся в тарифе. И для меня как для руководителя основной момент — это увеличение минимального прожиточного минимума и, соответственно, увеличение средней заработной платы, потому что для предприятия низкий уровень заработной платы — это большая текучка кадров, отток специалистов и так далее, — сказал на заседании НКРЭКУ гендиректор ХТС Сергей Андреев.

На вопрос главы Нацкомиссии, были ли замечания к расчетам от общественности, Андреев заявил, что когда он довел до присутствующих заложенную в тарифах заработную плату и пригласил людей на эту зарплату приходить работать в ХТС, то вопросы сами по себе отпали. Замечаний по тарифам - нет.

Утверждению тарифов НКРЭКУ предшестовало обсуждение в КП "Харьковские тепловые сети" 22 октября. Вступить в силу тарифы должны после публикации в парламентской газете "Урядовий кур'єр". Когда именно это произойдёт, в пресс-службе "ХТС" не знают, пишет "Медиапорт".

Источник: sq.com.ua

Видео: НКРЕКП

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