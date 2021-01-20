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Харьковский авиазавод “гасит” долг по зарплате работникам в 235,9 млн грн по 2- 5,5 млн грн в месяц

Харьковский авиазавод “гасит” долг по зарплате работникам в 235,9 млн грн по 2- 5,5 млн грн в месяц

Погашение долгов ведется “с целью снятия социальной напряженности“.

Задолженность по выплате заработной платы 4514 работникам Харьковского авиазавода по состоянию на 1 ноября 2020 г. составила 235 млн 991,7 тыс. грн. Об этом сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области по результатам проверки на предприятии.

Предприятие в очередной раз оштрафовано за нарушения законодательства о труде.

“Государственный концерн «Укроборонпром» сообщил письмом Главное управление Гоструда в Харьковской области, что, с целью снятия социальной напряженности, которая обострилась в последнее время среди работников ХГАПП, концерном предоставлялась финансовая помощь для выплаты на предприятии части задолженности по выплате заработной платы в размере 4,0 млн грн. – в июне, 2 млн. грн. – в июле и 5,5 млн грн. в декабре 2020 года”, – сообщает Гоструда.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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