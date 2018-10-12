Харьковский горсовет хочет выделить «Теплосетям» 70 миллионов гривен

На стабильную работу КП «Харьковские тепловые сети» зимой из городского бюджета планируют выделить 70 миллионов гривен, сообщил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

«На ближайшей сессии мы рассчитываем дать гарантию «Харьковским тепловым сетям» на 70 миллионов гривен, чтобы они чётко работали с ТЭЦ-5, чтобы наши предприятия получили номинации на газ и стабильно прошли отопительный сезон», — сказал Терехов.

Харьковская ТЭЦ-5 заработала с сегодняшнего дня, добавил вице-мэр. К вечеру планируют начать подачу горячей воды на Алексеевку. «Мы не могли этого сделать ранее, поскольку не работала ТЭЦ-5. Сегодня тепломагистраль прогревается и начинает работать», — пояснил Терехов.

Он также заявил, что работы по перекладке основных теплосетей, намеченные на этот год, уже почти закончены. Завершить их рассчитывают к 15 октября.

Сессия Харьковского горсовета, на которой рассмотрят вопрос о финансировании КП «ХТС» запланирована на 17 октября.

В этом году в Харькове отопительный сезон стартует 15 октября. Вначале отопление включат в школах, детсадах и больницах, затем на очереди — жилые дома.

По словам директора Департамента коммунального хозяйства Харьковского горсовета Алексея Богача, в этом году в городе заменили почти 20 км теплосетей, до конца года планируют переложить ещё столько же.

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