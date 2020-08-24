Харьковский горсовет и посольство Словакии в Украине будут сотрудничать

Подписание меморандума о сотрудничестве состоялось в День города.

Меморандум о сотрудничестве между Харьковским городским советом и Посольством Словацкой Республикой в Украине был подписан 23 августа, – сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Документ подписали Геннадий Кернес и Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Украине Марек Шафин. Посол отметил, что Харьков стал для него практически родным городом, поскольку ему часто приходится здесь бывать.

Марек Шафин отметил, что в Харькове из достопримечательностей ему понравился Саржин яр, в котором все “удобно устроено для людей”.

Источник: objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»