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Харьковский горсовет и посольство Словакии в Украине будут сотрудничать

Харьковский горсовет и посольство Словакии в Украине будут сотрудничать

Подписание меморандума о сотрудничестве состоялось в День города.

Меморандум о сотрудничестве между Харьковским городским советом и Посольством Словацкой Республикой в Украине был подписан 23 августа, – сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Документ подписали Геннадий Кернес и Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Украине Марек Шафин. Посол отметил, что Харьков стал для него практически родным городом, поскольку ему часто приходится здесь бывать.

Марек Шафин отметил, что в Харькове из достопримечательностей ему понравился Саржин яр, в котором все “удобно устроено для людей”.

Источник: objectiv.tv

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