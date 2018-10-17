Харьковский горсовет недоволен работой МОЗ

По мнению авторов обращения, «формирование и реализация государственной политики в сфере здравоохранения происходит при отсутствии системного, научно обоснованного и перспективного подходов к развитию медицинской отрасли».

«Глубокие сомнения вызывает состоятельность нынешней команды Министерства охраны здоровья Украины имплементировать в практическую площадь уже принятые законодательные акты, направленные на реформирование отрасли. Свидетельством этого является отсутствие, вопреки установленным срокам, принятых подзаконных актов, необходимых для своевременной и успешной реализации важных правительственно-парламентских решений и инициатив Президента Украины», — говорится в обращении горсовета.

«Однако наибольшую обеспокоенность экспертной медицинской среды вызывает фактическое самоустранение нынешнего руководства МОЗ Украины от реализации текущей политики в отрасли охраны здоровья, непосредственно связанной с обеспечением граждан Украины качественной и доступной медицинской помощью и жизненно необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», — сказано в обращении.

По заявлению горсовета, господдержка больных сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями покрыта на 30,2%, пациентов с онкологией на 28,5%, гемофилией на 34,6%, сахарным диабетом на 33,8%.

Обращение к главе государства, премьеру, главе Верховной Рады поддержали 63 депутата Харьковского горсовета, 10 проголосовали против, трое воздержались.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес также высказался в адрес и. о. главы МОЗ Ульяны Супрун.

«Должен быть министр в министерстве охраны здоровья или не должен? Или должен быть и.о., женщина, которая всех видит через какие-то розовые очки, своё говорит и никого не слышит. Вот, что мы обращаемся. И будем просить другие городские советы, просим Александра Новака (секретаря горсовета — ред.), чтобы он это размножил и отправил в разные городские советы. Кто хочет, пускай нас поддержит. Это наша инициатива. Инициатива органа местного самоуправления, что с этим министром мы работать не можем. Точка», — заявил Кернес.

На сегодняшней сессии депутаты Харьковского горсовета внесли изменения в городской бюджет и направили 12,6 млн грн на обеспечение препаратами диабетиков. Во время обсуждения этого вопроса на заседаниях комиссий горсовета директор Департамента здравоохранения Харьковского горсовета Юрий Сороколат говорил, что этих средств хватит до конца года.

В июле на онлайн-конференции Геннадий Кернес заявлял, что город получил на препараты для диабетиков только 22 миллиона гривен из необходимых 62 миллионов.

В Министерстве здравоохранения ответили, что названная Кернесом сумма почти в 1,5 раза превышает общую потребность Харьковской области, «сформированную на основе списка реальных пациентов и представленную ​​областным департаментом здравоохранения». В МОЗ заявили, что по законодательству местные власти в Харькове должны обеспечить дополнительное финансирование для обеспечения пациентов препаратами инсулина. Это противоречит позиции горсовета.

Геннадий Кернес не впервые резко высказывается в адрес Ульяны Супрун. В интервью телеканалу NewsOne, вышедшем в эфир в начале июля, он раскритиковал медреформу, добавив при этом, «что касается медицинской реформы — я её не понимаю, вообще не понимаю».

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины