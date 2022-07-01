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Харьковский горсовет отказался демонтировать со здания советский герб

Харьковский горсовет отказался демонтировать со здания советский герб

В мэрии ссылаются на то, что здание является памятником истории и архитектуры местного значения. Решения об этом статусе были приняты в советское время – в 1972 и 1980 годах.

В мэрии ссылаются на то, что Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистского режимов» не запрещает использовать советскую символику в произведениях искусства.

Источник: https://t.me/c/1578682544/11665

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