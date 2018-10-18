Харьковский горсовет утвердил порядок аудита КП

Документ приняли на сессии Харьковского горсовета 17 октября.

В проекте решения говорится, что Порядок принимают «с целью обеспечения эффективного и результативного управления бюджетными средствами, достижения экономии бюджетных средств, их целевого использования коммунальными унитарными предприятиями и хозяйственными обществами».

Речь идёт о контроле за использованием средств и имущества, бухгалтерским учётом, а также о проверке финансовой отчётности.

Планируется проверять предприятия, которые два года подряд недовыполняли финансовый план больше чем на 50% либо два года получали из бюджета города финансовую поддержку больше 200 миллионов гривен. Ещё один критерий — обязательность проверок по законодательству или по решению горсовета.

К проверкам предполагается привлекать независимых аудиторов, которые «подтвердили квалификационную пригодность», имеют соответствующий практический опыт и включены в Реестр аудиторов.

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