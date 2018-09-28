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Харьковский и польский вуз объединили усилия (ФОТО)
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ) и Университет экономики в Быдгоще (WSG) заключили новый договор о сотрудничестве.
Об этом сообщили в вузе. Подписание прошло в рамках визита харьковчан в Польшу.
Справка SQ. ХНУРЭ и Университет Экономики WSG совместно реализуют ряд проектов, участвуя в Эразмус +, программах академической мобильности, Летних и Зимних школах для студентов и преподавателей ХНУРЭ, а также проводят совместные научные конференции и семинары.
Источник: sq.com.ua
Темы: образование, харьков
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