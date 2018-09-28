Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:22
Просмотров: 39

Харьковский и польский вуз объединили усилия (ФОТО)

Харьковский и польский вуз объединили усилия (ФОТО)

Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ) и Университет экономики в Быдгоще (WSG) заключили новый договор о сотрудничестве.

Об этом сообщили в вузе. Подписание прошло в рамках визита харьковчан в Польшу.

Справка SQ. ХНУРЭ и Университет Экономики WSG совместно реализуют ряд проектов, участвуя в Эразмус +, программах академической мобильности, Летних и Зимних школах для студентов и преподавателей ХНУРЭ, а также проводят совместные научные конференции и семинары.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харьковщина планирует расширять сотрудничество с Великобританией
Сегодня 08:46    3
В Харькове пройдет марш за права животных
Сегодня 07:39    52
На Харьковщине выросла зарплата и сократилось количество «теневых» рабочих мест
Сегодня 07:12    50
Харьковчан атакует шигеллез
Сегодня 06:45    231
С 1 октября в школах начнут выдачу льготных проездных карт
Сегодня 06:05    84
Вандалы под Харьковом разрушают старинную усадьбу: ФОТО-ФАКТ
27.09.2018 08:33    431
На выходных в Харькове откроют Велоцентр
27.09.2018 08:09    225
Харьковчанам предлагают сдать оружие
27.09.2018 07:40    122
На вимогу прокуратури суд арештував підозрюваних у збуті метадону (ФОТО)
27.09.2018 07:12    102
Когда включат отопление: информация мэрии
27.09.2018 06:43    1079
Загрузка...
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 