Харьковский и польский вуз объединили усилия (ФОТО)

Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ) и Университет экономики в Быдгоще (WSG) заключили новый договор о сотрудничестве.

Об этом сообщили в вузе. Подписание прошло в рамках визита харьковчан в Польшу.

Справка SQ. ХНУРЭ и Университет Экономики WSG совместно реализуют ряд проектов, участвуя в Эразмус +, программах академической мобильности, Летних и Зимних школах для студентов и преподавателей ХНУРЭ, а также проводят совместные научные конференции и семинары.

Источник: sq.com.ua

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