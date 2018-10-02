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Харьковский мэр ответил на петицию о выделении земли для участников АТО

Харьковский мэр ответил на петицию о выделении земли для участников АТО

Электронная петиция о выделении земли участникам АТО, собравшая более 5000 голосов на официальном сайте Харьковского городского совета, рассмотрена.

Под петицией на сайте горсовета появился ответ Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

«Законодательство Украины в сфере земельных отношений не предусматривает отдельного порядка предоставления земельных участков таким категориям, как участники боевых действий - участники АТО, семьи погибших, раненые бойцы, добровольцы и другим льготным категориям граждан», - сказано в ответе на петицию.

В соответствии со статьями 6, 12 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», наряду с военнослужащими, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали участие в антитеррористической операции, право на первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства имеют другие категории населения, среди которых участники боевых действий в Великой Отечественной войне, участники боевых действий в ДРА и других военных конфликтах, дети войны, семьи погибших и ветераны военной службы.

По словам Геннадия Кернеса, в период с сентября 2015 году до сих пор Харьковский городской совет предоставил разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных зданий и сооружений 75 участникам боевых действий.

Кроме того, как сказано в ответе, Харьковский городской совет предоставил 2 разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков жилищно-строительным кооперативам для строительства многоквартирных жилых домов и 1 решение гаражно-строительному кооперативу, созданному участниками антитеррористической операции, для строительства многоэтажных гаражей.

Напомним, в петиции участники АТО требовали от чиновников горсовета начать выделение участникам боевых действий и ветеранам АТО земельных участков в черте города.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: кернес

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