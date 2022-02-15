Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:56
Просмотров: 55

Харьковский облвоенкомат ждет реконструкция

Харьковский облвоенкомат ждет реконструкция

В Харькове отремонтируют реконструируют областной военкомат - территориальный центр комплектования и социальной поддержки, расположенный в микрорайоне Сортировка. Соответствующее решение после визита в военкомат озвучил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По словам градоначальника, в призывном пункте много лет ничего не делалось, из-за чего он находится в ужасном состоянии. Игорь Терехов отметил, что в военкомате сделают ремонт в столовой, казармах и кабинете для прохождения медкомиссии.

"Я собрал строителей, чтобы обсудить план работ. Также обращусь к областной власти, чтобы они софинансировали работы, поскольку это - областная собственность. Здесь должна быть чистота и порядок", - подчеркнул Игорь Терехов.

Как сообщил военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Арап, молодые люди прибывают сюда с апреля по июнь и с октября по декабрь, но условия, в которых они находятся, оставляют желать лучшего.

"Отсюда начинается армия, и молодые люди должны видеть, что для них созданы хорошие условия", - рассказал Владимир Арап.

Центр комплектования создан для организованного отправления призывников на срочную службу в воинские части.

На территории областного территориального центра комплектования расположены: контрольно-пропускной пункт, строевой плац, спортивная площадка и два административных здания. В первом, пятиэтажном, оборудована комната дежурного, столовая, казарменное помещение, два класса профессионального отбора, интерактивный тир.

Во втором, трехэтажном, находятся кабинеты отделения формирования, помещение медицинской комиссии, спальня, актовый зал. Казармы занимают два этажа и рассчитаны на 440 человек.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Последний месяц зимы с театром «ЛанжеронЪ»
Сегодня 08:53    2480
Угроза вторжения: из харьковской баскетбольной команды уехали легионеры
Сегодня 08:30    102
Харьковского пограничника осудили за взятку
Сегодня 08:02    104
В Харькове по улицам бегает косуля (ВИДЕО)
Сегодня 07:35    202
Нынешняя зима на Харьковщине установила рекорд по переходам температуры через 0 °С
Сегодня 07:09    130
За выходные харьковские патрульные остановили 22 пьяных водителя
Сегодня 06:42    138
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 14 лютого 2022 року
Сегодня 06:34    103
Харьковчане жалуются на работу центров вакцинации
Сегодня 06:17    221
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    159
Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    253
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 