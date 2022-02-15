Харьковский облвоенкомат ждет реконструкция

В Харькове отремонтируют реконструируют областной военкомат - территориальный центр комплектования и социальной поддержки, расположенный в микрорайоне Сортировка. Соответствующее решение после визита в военкомат озвучил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По словам градоначальника, в призывном пункте много лет ничего не делалось, из-за чего он находится в ужасном состоянии. Игорь Терехов отметил, что в военкомате сделают ремонт в столовой, казармах и кабинете для прохождения медкомиссии.

"Я собрал строителей, чтобы обсудить план работ. Также обращусь к областной власти, чтобы они софинансировали работы, поскольку это - областная собственность. Здесь должна быть чистота и порядок", - подчеркнул Игорь Терехов.

Как сообщил военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Арап, молодые люди прибывают сюда с апреля по июнь и с октября по декабрь, но условия, в которых они находятся, оставляют желать лучшего.

"Отсюда начинается армия, и молодые люди должны видеть, что для них созданы хорошие условия", - рассказал Владимир Арап.

Центр комплектования создан для организованного отправления призывников на срочную службу в воинские части.

На территории областного территориального центра комплектования расположены: контрольно-пропускной пункт, строевой плац, спортивная площадка и два административных здания. В первом, пятиэтажном, оборудована комната дежурного, столовая, казарменное помещение, два класса профессионального отбора, интерактивный тир.

Во втором, трехэтажном, находятся кабинеты отделения формирования, помещение медицинской комиссии, спальня, актовый зал. Казармы занимают два этажа и рассчитаны на 440 человек.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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