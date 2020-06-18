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Харьковский суд будет рассылать SMS

Харьковский суд будет рассылать SMS

Участникам судебного процесса в Дзержинском районном суде Харькова предлагают получать повестки по SMS, так как суд не получает достаточного количества марок, чтобы отправлять документы по почте.

Об этом сообщила пресс-секретарь Дзержинского райсуда Руслана Тягунова, пишет KHARKIV Today.

"Марки выдает территориальное управление судебной администрации в Харькове. Есть некоторый дефицит с номиналами, потому что почтовая корреспонденция направляется по весу. У нас может быть пакет документов, целое дело, и иногда у нас бывает дефицит с соответствующим номиналом", - рассказала Тягунова.

По словам пресс-секретаря, отправка документов по почте не прекращена, но с помощью SMS участники судебного процесса смогут оперативнее получать информацию.

Чтобы получить текст судебной повестки в электронной форме с помощью SMS, участнику судебного процесса нужно подать в суд заявку. Ее можно заполнить в помещении Дзержинского районного суда (канцелярии и приемной судей) или отправить заполненную заявку на электронный адрес суда inbox@dg.hr.court.gov.ua. Документы, которые направляются на электронный адрес, должны быть удостоверены электронно-цифровой подписью.

Источник: sq.com.ua

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Темы: суд, харьков

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