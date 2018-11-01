Харьковский судья Плетнёв ушёл в оставку и стал видеоблогером

Высший совет правосудия рассмотрел заявление судьи на сегодняшнем заседании.

«Высший совет правосудия определил освободить Плетнёва Владимира Васильевича с должности судьи апелляционного суда Харьковской области в отставку», — сообщает пресс-служба ВСП.

Судья Плетнёв работал судьёй 27 лет. Он был избран судьёй Киевского райсуда (тогда – Киевского народного суда) в 1991 году, а с 2010 работал в Апелляционном суде Харьковской области.

В конце октября этого года Плетнёв отказался от дальнейшего прохождения квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности в Высшей квалификационной комиссии судей Украины и заявил об отставке.

В письме к ВККС, которое было озвучено на заседании коллегии 23 октября в отсутствие судьи, Плетнёв назвал процедуру оценивания «неконституционной», а собеседование «непрозрачным». Он также отметил, что оценивание его как судьи «фактически сведено к мести отдельных политиков своим оппонентам», а его «пытаются использовать как инструмент такой мести и связывают с конкретными политическими силами», к которым он, по его словам, не имеет отношения. О ком именно речь, в заявлении сказано не было.

Параллельно с заявлением в ВККС, в котором Плетнёв отказывается от прохождения квалификационного оценивания, он подал заявление об отставке в Высший совет правосудия.

ВККС направила в Высший совет правосудия представление с рекомендацией об увольнении судьи.

Незадолго до отставки Владимир Плетнёв заявлял об угрозах в свой адрес. В эфире телеканала UA: Харків 11 октября судья уточнил, что угрозы получили и другие его коллеги.

23 октября судья Плётнев завёл видеоблог в YouTube. В нём он рассказывает о себе, играет на гитаре, цитирует стихотворения и шутит. Последняя на этот момент запись от 1 ноября посвящена рассуждениям о судебной реформе, а заканчивается тремя одесскими анекдотами.

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