Харьковский военкомат отправил офицеров в войска

Около 40 жителей Харьковской области 12 ноября отправили служить на офицерских должностях в Вооруженные Силы Украины.

Об этом сообщили в медиа-центре Минобороны в Харькове. Призывников отобрали из числа выпускников военных кафедр.

По словам военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата Юрия Калгушкина, в числе офицеров-срочников шесть девушек. "Никто из призванных 40 человек до сих пор не носил погоны. Особенность этого офицерского призыва в том, что мы впервые призываем военных медиков. Также отмечаю довольно молодой возраст новобранцев, который составляет 27-28 лет. Более половины из них планируют по завершению 18-месячного срока службы подписать контракт и дальше оставаться в армии", - пояснил Калгушкин.

Офицер добавил, что офицеры 90 дней проведут в военно-учебных заведениях Харькова, Киева, Одессы и Львова, потом их распределят по строевым воинским частям.

Источник: sq.com.ua

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