Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:28
Просмотров: 84

Харьковский военкомат отправил офицеров в войска

Харьковский военкомат отправил офицеров в войска

Около 40 жителей Харьковской области 12 ноября отправили служить на офицерских должностях в Вооруженные Силы Украины.

Об этом сообщили в медиа-центре Минобороны в Харькове. Призывников отобрали из числа выпускников военных кафедр.

По словам военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата Юрия Калгушкина, в числе офицеров-срочников шесть девушек. "Никто из призванных 40 человек до сих пор не носил погоны. Особенность этого офицерского призыва в том, что мы впервые призываем военных медиков. Также отмечаю довольно молодой возраст новобранцев, который составляет 27-28 лет. Более половины из них планируют по завершению 18-месячного срока службы подписать контракт и дальше оставаться в армии", - пояснил Калгушкин.

Офицер добавил, что офицеры 90 дней проведут в военно-учебных заведениях Харькова, Киева, Одессы и Львова, потом их распределят по строевым воинским частям.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В ХТС назвали основную проблему при подключении тепла
Сегодня 07:35    27
Президент відзначив будівництво амбулаторій на Харківщині
Сегодня 07:08    29
Торговцы запрещенными снастями игнорируют закон
12.11.2018 09:44    176
В Харькове - стрельба, полиция разыскивает свидетелей
12.11.2018 08:32    831
Що треба знати, аби безпечно купити квартиру
12.11.2018 07:50    246
Харьковские студенты отметили Всемирный день науки (ФОТО)
12.11.2018 07:08    103
Убийство девочки: найдены важные улики
12.11.2018 06:27    1247
В харьковском университете - новая лаборатория
11.11.2018 11:32    193
На Харьковщине вышла вторая Книга памяти
11.11.2018 10:44    113
ХТЗ представив два сучасних варіанти баластування тракторів (ФОТО)
11.11.2018 08:53    208
Загрузка...
 